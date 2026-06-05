Noi controverse legate de contractul Digi–SAFE

Sursă: realitatea.net

„Controversele legate de detaliile acordării către compania Digi România a unui contract de aproape 200 de milioane de euro din programul SAFE, pentru o platformă de securitate digitală a SRI, se adâncesc. Invitat la un post TV, premierul Ilie Bolojan a afirmat că el ar fi aflat din presă. Răspunsul vine după ce SRI a transmis, într-un comunicat, că «identificarea și selecția furnizorilor (...) se face în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de șeful Cancelariei premierului», adică Mihai Jurca, omul de încredere al lui Bolojan.

"Încheierea acestui contract dintre Serviciul Român de Informații și companie nu are nicio legătură cu Guvernul României. Asta este primul lucru care trebuie spus”, a declarat Ilie Bolojan la Euronews România.

Potrivit acestuia, după aprobarea sumelor pentru fiecare autoritate și a listei de proiecte, fiecare instituție din sistemul de apărare și securitate — Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, STS, SPP, SRI — și-a negociat achizițiile.

Abia la final, contractele au ajuns într-un grup de lucru la nivel guvernamental, însă doar pentru o ultimă verificare a respectării tuturor criteriilor.

„Acest grup de lucru n-a avut nicio ingerință în aceste negocieri care au fost purtate direct, nici Guvernul (…), nici eu personal și pur și simplu am aflat din presă vizavi de cine a semnat acest contract. Asta este realitatea”, a afirmat Bolojan.

Bolojan: SRI să explice cât se poate de clar, altfel se creează confuzii

Ilie Bolojan a sugerat că SRI ar fi creat confuzie prin comunicatul în care sugera că responsabilitatea alegerii Digi România pentru contractul SAFE ar fi la nivel guvernamental.

„Mi se pare normal să explice cât se poate de clar ce s-a întâmplat. Înțeleg că au și dat comunicat de presă în cursul zilei, dar fiecare autoritate trebuie să explice acest lucru pentru că altfel se creează confuzii și oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă”, a spus Bolojan.

Serviciul Român de Informații a emis joi un comunicat prin care răspunde controverselor publice legate de contractul în valoare de 196 de milioane de euro acordat Digi România, destinat dezvoltării unei platforme pentru securitate cibernetică, finanțat prin programul european SAFE.

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Potrivit comunicatului, selecția furnizorilor nu a fost decisă unilateral de SRI. Procesul s-a desfășurat în cadrul unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, iar lista finală a furnizorilor a fost aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

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Și Mihai Jurca, responsabil pentru coordonarea programului SAFE, dar și șeful Cancelariei premierului demis Bolojan, a declarat că alegerea companiei Digi n-a fost făcută de Guvern, ci de Serviciul Român de Informații.

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La solicitarea Realitatea Plus, Executivul a transmis prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu că selecția prin acest program a fost făcută de SRI. „Selecția nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

O reacție a venit și de la compania vizată, care a transmis că: „DIGI a îndeplinit cerințele aplicabile în procesul de achiziție publică.”