De ce a rămas Călin Georgescu în arest încă 30 de zile. Judecătorii invocă discuții despre azil politic în Italia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 nov. 2026, 15:43

Curtea de Apel București a făcut publică motivarea deciziei prin care a prelungit cu 30 de zile arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre calin georgescuarest