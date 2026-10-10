Două alerte RO-Alert în nordul județului Tulcea după detectarea unor ținte aeriene la graniță

Publicat 10 oct. 2026, 08:16 Sursă mediafax

În noaptea de 9 spre 10 octombrie, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat două ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, la granița cu România. Ca urmare, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RO-Alert succesive.

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