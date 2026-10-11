Explozie pe Aeroportul din Riad, zboruri anulate: 12 morți și sute de răniți

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 07:26

O explozie puternică a avut loc pe Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad, Arabia Saudită, ducând la anularea sau redirecționarea mai multor zboruri. Cel puțin 12 persoane au murit și sute au fost rănite într-un atac al rebelilor Houthi.

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