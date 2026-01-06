Front comun european pentru Danemarca: liderii UE resping pretențiile lui Trump asupra Groenlandei

Liderii UE resping pretențiile lui Trump asupra Groenlandei

Mai mulți lideri europeni de prim rang și-au exprimat marți sprijinul ferm pentru Danemarca, într-o declarație comună prin care resping revendicarea Groenlandei de către președintele american Donald Trump.

Documentul este semnat de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii Giorgia Meloni (Italia), Donald Tusk (Polonia), Pedro Sánchez (Spania), Keir Starmer (Marea Britanie), precum și de premierul danez Mette Frederiksen, potrivit AFP.

În textul declarației, liderii europeni subliniază că statutul Groenlandei este o chestiune care ține exclusiv de Danemarca și de teritoriul autonom. ”Danemarcei şi Groenlandei şi numai lor le revine să decidă în probleme legate de Danemarca şi Groenlanda”, afirmă aceștia.

Semnatarii amintesc faptul că Regatul Danemarcei este membru NATO, la fel ca Statele Unite, și că între Copenhaga și Washington există deja acorduri solide de apărare. În acest context, securitatea regiunii arctice trebuie abordată în mod coordonat, în cadrul alianței.

”Regatul Danemarcei, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO. Securitatea în Arctica trebuie, aşadar să fie asigurată în mod colectiv, în cooperare cu aliaţii NATO, inclusiv Statele Unite”, se arată în declarația comună publicată de Cancelaria germană.

Liderii europeni atrag atenția că orice cooperare în domeniul securității trebuie să respecte regulile fundamentale ale dreptului internațional și principiile consacrate de Carta ONU.

Președintele Emmanuel Macron, cancelarul Friedrich Merz, premierii Giorgia Meloni, Donald Tusk, Pedro Sánchez, Keir Starmer și Mette Frederiksen cer ca această cooperare să se bazeze pe ”principiile Chartei ONU, şi anume suveranitatea, integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor”.