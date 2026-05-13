Gemeni de cinci luni, salvați dintr-o mașină blocată

Doi bebeluși gemeni, în vârstă de aproximativ cinci luni, au fost salvați de pompieri după ce au rămas închiși într-un autoturism, în municipiul Vaslui.

Incidentul s-a petrecut marți după-amiază, în jurul orei 17:00, pe strada Ștefan cel Mare. Mama copiilor coborâse pentru scurt timp din mașină, însă a uitat cheile în interior, iar portierele s-au blocat automat. Când și-a dat seama că nu mai poate ajunge la copii, femeia a sunat imediat la 112.

La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Vaslui, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare și un echipaj format din șase militari. Pompierii au reușit să deblocheze autoturismul în condiții de siguranță, fără ca intervenția să provoace probleme suplimentare.

Cei doi bebeluși au fost scoși nevătămați din mașină și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-a încheiat doar cu o sperietură puternică pentru mama gemenilor.