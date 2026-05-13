Tragedie rutieră în Vrancea: doi tineri au murit carbonizați

Un accident grav a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, pe DJ 205C, în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vrancea, un tânăr de 22 de ani din Focșani, aflat la volanul unui autoturism în care se mai aflau trei persoane, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Șoferul a pierdut controlul direcției, iar mașina a intrat într-un cap de pod, după care a fost cuprinsă de flăcări.

În urma impactului, conducătorul auto și pasagera din dreapta față, o tânără de 20 de ani, tot din Focșani, au murit carbonizați.

Ceilalți doi pasageri, un tânăr de 20 de ani și o tânără de 19 ani, au reușit să se autoevacueze și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, principala cauză indicată fiind viteza excesivă.