Întâlnire cu un urs în pădure: un bărbat din Bacău, salvat de jandarmi
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 46 de ani a fost recuperat în siguranță de jandarmi, miercuri seară, după ce s-a întâlnit cu un urs într-o zonă împădurită din comuna Faraoani, județul Bacău.
Incidentul a avut loc în jurul orei 21:45, când bărbatul plecase să caute câteva animale rătăcite, însă a fost prins de întuneric și nu a mai reușit să se întoarcă în localitate.
În timpul deplasării prin pădure, acesta a observat un urs, pe care a reușit să îl evite. Speriat și aflat într-o situație riscantă, bărbatul a sunat la 112 pentru a cere ajutor. În urma discuțiilor cu operatorii și pompierii băcăuani, i s-a recomandat să rămână pe loc, mai ales că bateria telefonului era aproape descărcată, iar deplasarea putea crește riscul unei noi întâlniri cu animalul sălbatic.
Bărbatul a așteptat lângă un copac, însoțit de cei trei câini ai săi, în timp ce echipajul de jandarmi a pornit în căutarea lui. Salvatorii au menținut legătura telefonică permanentă cu acesta, iar după aproximativ o oră l-au găsit și l-au escortat în siguranță către localitate. La intervenție au participat și reprezentanți ai administrației locale.
Jandarmii recomandă evitarea deplasărilor nocturne în zone împădurite, informarea unei persoane despre traseu, folosirea echipamentului adecvat și apelarea numărului 112 în caz de urgență.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News