Ironie totală după derby: „câinii” au pus sare pe rană Rapidului! Gestul care a aprins internetul
Dinamo - Rapid 3-1
Dinamo București a dominat clar derby-ul cu Rapid București, impunându-se fără emoții într-un meci în care diferența de joc a fost evidentă, mai ales în prima repriză.
Formația pregătită de Željko Kopić a controlat partida și a părut că joacă fără presiune, în timp ce echipa lui Costel Gâlcă nu a găsit soluții. La un moment dat, scorul căpătase proporții, iar singura reușită a giuleștenilor a venit târziu, prin Daniel Paraschiv, care a salvat onoarea.
După fluierul final, dinamoviștii au oferit momentul care a încins rețelele sociale. Jucătorii și membrii staffului s-au fotografiat pe gazon făcând un gest sugestiv, mâinile la urechi, interpretat ca o ironie directă la adresa rivalilor.
Nu toți au intrat însă în joc: Kopić a preferat să rămână rezervat, iar aceeași atitudine au avut-o și Alexandru Musi și George Pușcaș.
Gestul nu este întâmplător și are o istorie recentă între cele două echipe. În sezonul regulat și în turul play-off-ului, Rapid a avut câștig de cauză în confruntările directe.
Într-un meci disputat pe Arena Națională, în februarie, Andrei Borza deschidea scorul și sărbătorea exact în acest mod, ducând mâinile la urechi.
Replica dinamoviștilor nu a întârziat să apară. La scurt timp, într-un duel spectaculos din play-off, Danny Armstrong marca și își reducea adversarii la tăcere cu un gest către tribune, iar apoi Cătălin Cîrjan a dus mai departe „războiul” celebrărilor, imitând exact reacția lui Borza.
Deși acel meci a fost câștigat dramatic de Rapid, după golul decisiv al lui Rareș Vulturar din minutul 85, de această dată Dinamo a avut ultimul cuvânt, inclusiv la capitolul ironii.
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:11 - De ce a urcat Cîrjan în peluză după golul cu Rapid: fotbalistul și-a explicat gestul.
- 11:05 - Debut istoric pentru „Michael”: biografia regelui pop sparge record după record
- 10:34 - Demisie la vârful Guvernului: Ștefan-Radu Oprea pleacă din funcția de secretar general
