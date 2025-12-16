Jandarm pentru o zi: peste 200 de elevi în vizită la jandarmii băcăuani

Astăzi, curtea jandarmilor băcăuani a fost plină de voie bună și curiozitate, fiind vizitată de elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun” Bacău și ai Colegiului Național Catolic „Sfântul Iosif” din Bacău, care au ales să petreacă o zi deosebită în cadrul programului „Școala Altfel”, alături de jandarmi. Aceștia au avut ocazia să descopere tehnica de intervenție, într‑o atmosferă plină de energie și entuziasm. De Ziua Porților Deschise, tinerii au admirat dresajul canin și s‑au implicat în ateliere interactive, explorând echipamentele de protecție utilizate în misiuni. De asemenea, au putut vedea de aproape autospecialele Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, care au stârnit admirație și curiozitate.Punctul culminant al zilei a fost „cinema la jandarmerie”, unde elevii au vizionat materiale interactive despre lumea Jandarmeriei Române, dar și despre istoria și tradiția jandarmilor băcăuani. Vizitatorii au fost fascinați de „sala de tradiții”, de armele și uniformele noastre, dar mai ales de Hera și Gun, colegii noștri patrupezi, care au atras toată atenția.De asemenea, au fost abordate teme importante pentru viața tinerilor în școală și societate. Discuțiile interactive au acoperit subiecte precum prevenirea consumului și traficului de substanțe interzise, combaterea delincvenței juvenile, protejarea minorilor de victimizare și importanța participării constante la ore pentru un parcurs educațional sănătos și responsabil. O elevă prezentă la eveniment a împărtășit:

„A fost o experiență minunată și am învățat lucruri noi, m‑am simțit în siguranță. Mi‑ar plăcea să mai vin și cu prietenii.”

De asemenea, un elev a declarat cu entuziasm: „Mi‑a plăcut cel mai mult dresajul câinilor și autospecialele. Acum știu mai multe despre ce fac jandarmii pentru comunitate.”La finalul zilei, elevii au plecat cu amintiri de neuitat, imortalizate în fotografii alături de jandarmii băcăuani și tehnica lor, precum și cu un mic cadou simbolic legitimația „Jandarm pentru o zi”, menită să le păstreze vie această experiență. Plecați acasă cu zâmbetul pe buze și cu amintiri care vor rămâne: fotografii alături de jandarmi și echipamente, povești trăite pe viu și legitimația simbolică „Jandarm pentru o zi” mici suveniruri care marchează o zi plină de învățătură și prietenie. Ne simțim onorați să fim alături de elevi și să contribuim la dezvoltarea lor; le mulțumim pentru curiozitate și implicare și îi așteptăm oricând cu drag la alte activități educative.