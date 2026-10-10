Jandarmi băcăuani aflați în deplasare, intervenție la un incident rutier produs pe Autostrada A7

Patru jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflați în misiune, au intervenit prompt pentru a acorda sprijin în urma unui incident rutier produs pe Autostrada A7, pe raza județului Vrancea.
În dreptul kilometrului 95, aceștia au observat un autoturism implicat într-un eveniment rutier, după ce una dintre anvelope a explodat.
Fără să stea pe gânduri, jandarmii au oprit pentru a verifica dacă există persoane rănite și dacă este nevoie de ajutor. Din fericire, în urma verificărilor, s-a constatat că nu existau victime.
Pentru a preveni alte incidente și a asigura siguranța participanților la trafic, jandarmii au delimitat zona și au luat măsurile necesare până la sosirea unui echipaj de poliție rutieră.
Ulterior, aceștia au acordat sprijin pentru eliberarea carosabilului și îndepărtarea resturilor de caroserie, contribuind la restabilirea condițiilor de siguranță pentru ceilalți participanți la trafic.