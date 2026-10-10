Jandarmi băcăuani aflați în deplasare, intervenție la un incident rutier produs pe Autostrada A7

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 16:05

Patru jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflați în misiune, au intervenit prompt pentru a acorda sprijin în urma unui incident rutier produs pe Autostrada A7, pe raza județului Vrancea.

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