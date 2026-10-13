Lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1500 metri

Meteorologii anunță că vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.
ANM a emis o atenționare meteorologică de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m, valabilă de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 18:00.
În zona înaltă a Munţilor Banatului, a Carpaţilor Meridionali şi a Carpaţilor de Curbură vor fi rafale de 60...80 km/h.
Cu precădere în Carpaţii Meridionali vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.
Adminstraţia Naţională de Meteorologie a emis și o nouă atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului care vizează, în următoarele 24 de ore, cea mai mare parte a Dobrogei.
În această regiune, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.
În cea mai mare parte a Olteniei şi în Dobrogea, pe parcursul zilei de marţi va continua să ploua moderat cantitativ şi se vor acumula pe arii restrânse cantităţi de apă de 10...20 l/mp.