Mbappe, pus la zid de Arbeloa la Real Madrid: „Mi-a spus că sunt al patrulea atacant”

Kylian Mbappé a vorbit deschis după victoria cu 2-0 obținută de Real Madrid în fața lui Oviedo, într-un meci în care atacantul francez a fost introdus pe teren abia în minutul 70, în locul lui Gonzalo Garcia.

La intrarea pe gazon, Mbappe a fost întâmpinat cu fluierături de o parte a suporterilor de pe Santiago Bernabéu, iar după partidă a comentat atât reacția fanilor, cât și relația cu antrenorul Álvaro Arbeloa.

Arbeloa l-a pus la punct pe Mbappe

„Nu am mai jucat pentru că antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot”, a declarat francezul.

„A fost păcat pentru mine să nu joc în Clásico. Dar asta e viața. Nu putem schimba opiniile oamenilor. Este o alegere pentru ei și nu o iau personal. Am mai avut momente în cariera mea când am fost fluierat. Face parte din viață”, a adăugat Mbappe.

Atacantul a insistat că nu există un conflict direct cu antrenorul și că încearcă să accepte deciziile tehnice.

„Sunt 100% bine. Nu am jucat pentru că antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot, după Mastantuono, Vini și Gonzalo. Am fost titular, dar e decizia lui și trebuie să respect asta. Nu sunt supărat. Singura mea responsabilitate este să joc bine și să dau totul pentru club”, a spus fotbalistul francez.

Mbappe, dezamăgit de sezonul Realului

Starul madrilenilor a vorbit și despre sezonul fără trofee al lui Real Madrid, recunoscând că echipa a ratat obiective importante.

„Am început bine, am avut totul. Apoi am pierdut în a doua jumătate. Doare mult pentru că aveam o structură și o idee despre joc, dar am pierdut totul. Trebuie să acceptăm criticile și să revenim anul viitor. Nu am câștigat nimic. Doare pentru că am avut oportunitatea să facem ceva mai mult, am arătat asta în prima parte a sezonului”, a afirmat Mbappe.

Francezul a comentat și relația cu staff-ul tehnic.

„Am o relație grozavă cu Xabi, va fi un antrenor grozav. Dar este de domeniul trecutului și trebuie să privim înainte. Nu am nicio problemă cu Arbeloa. Trebuie respectat. Trebuie să accepți filosofia antrenorului și eu trebuie să fiu mai bine ca să joc înaintea lui Vini, Gonzalo și Mastantuono. Nu urmăresc conferințele de presă ale antrenorului. Acasă am televiziune franceză, nu televiziune spaniolă”, a concluzionat atacantul lui Real Madrid.