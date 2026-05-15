România s-a calificat în finala Eurovision 2026

Zece țări printre care și România s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de joi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului și juriilor naționale, transmit agențiile de presă internaționale.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, care are loc la Viena, s-a calificat în finala de sâmbătă, cu piesa "Choke Me".

România a intrat în concurs, în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, cu numărul de concurs 03. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa şi va interpreta piesa "Choke Me".

Cele zece ţări calificate pentru marea finală sunt: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca , Cehia .

În cadrul celei de-a doua semifinale au urcat pe scenă şi reprezentanţii Franţei, Marii Britanii şi Austriei. Cele trei ţări sunt calificate direct în Marea Finală, însă publicul din aceste ţări a putut vota în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Cum a putut vota publicul din România

Publicul din România îşi poate susţine favoriţii prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu poate vota pentru reprezentantul propriei ţări.

Pentru a vota, telespectatorii români au trimis un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În semifinala II, publicul din România a putut vota toate piesele cu numerele 01-15, cu excepţia numărului 03, care aparţine reprezentantei ţării noastre. Costul unui vot a fost de 5,10 RON + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: ESC Vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât şi de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay.

Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanţi.