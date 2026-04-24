Modificări Cod Rutier: În ce condiții rămâi fără permis auto pe loc?

Conform noilor norme prevăzute în OUG nr. 7/2026, neplata sancțiunilor contravenționale rutiere poate duce direct la suspendarea dreptului de a conduce. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus recent în dezbatere regulile de aplicare a acestei reforme stricte, menită să disciplineze șoferii și să crească rata de colectare a veniturilor la bugetele locale.

Noua legislație rutieră transformă radical relația dintre șoferi și stat, transformând amenzile neplătite într-o barieră directă în calea dreptului de a conduce. Prin eliminarea oricărei forme de interpretare subiectivă, sistemul devine un mecanism automat de executare.

Algoritmul suspendării: Cât costă, în zile de condus, fiecare leu datorat

Miezul noii reforme este corelația matematică strictă între datoria la buget și perioada de interdicție. Dacă un șofer nu achită integral amenda în termenul de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, organele fiscale declanșează automat procedura de suspendare.

Advertising

Regula este severă și transparentă: fiecare 50 de lei din amenda neachitată echivalează cu o zi de suspendare a permisului. În cazul în care au fost efectuate plăți parțiale, sistemul nu anulează sancțiunea, ci recalculează perioada de suspendare proporțional cu suma rămasă în evidențele fiscale la expirarea perioadei de grație.

Calendarul birocratic: De la somație la activarea suspendării

Deși procesul este unul digitalizat, legea prevede pași procedurali clari pentru a asigura informarea șoferului. În primele 30 de zile de la înregistrarea restanței, direcția fiscală locală trimite o somație oficială care funcționează ca un ultim avertisment. Acest document include detalii critice: suma datorată și calendarul precis al suspendării (data de început și de sfârșit).

Cronometrul suspendării se activează oficial la ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile. Singura „supapă” legală pentru a opri acest mecanism este contestarea amenzii în instanță, caz în care procedura este înghețată până la o decizie judecătorească definitivă.

Cazierul fiscal „curat”, condiție obligatorie pentru redobândire

Reforma închide portițele prin care șoferii puteau scurta perioadele de suspendare prin cursuri sau teste de verificare. De acum, orice reducere a sancțiunii este condiționată de un cazier fiscal impecabil.

Un șofer nu va mai putea beneficia de nicio facilitate legală dacă nu dovedește plata tuturor amenzilor rutiere acumulate în timp. Astfel, istoricul de debitor devine un criteriu eliminatoriu în relația cu Poliția Rutieră, impunând o disciplină financiară fără precedent.

Digitalizarea sistemului și data intrării în vigoare

Eficiența acestui mecanism se bazează pe o infrastructură digitală integrată care conectează în timp real primăriile, fisc-ul și poliția. Datele despre neplată trebuie introduse în sistem în maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului legal.

Aceeași viteză este impusă și pentru ridicarea restricțiilor: odată ce datoria este achitată, baza de date trebuie actualizată imediat. Dacă plata se face parțial în timpul perioadei de suspendare, sistemul va recalcula automat restul de zile rămase de executat.

Toate aceste măsuri vor deveni realitate începând cu 25 august 2026, dată până la care autoritățile trebuie să finalizeze optimizarea platformelor de comunicare interinstituțională și actualizarea Regulamentului de aplicare a Codului Rutier.