Peste jumătate dintre români spun că sunt necesare alegerile anticipate. 32% dintre cetățeni ar vota AUR - SONDAJ
Peste jumătate dintre români consideră că sunt necesare alegerile anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR şi UDMR, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 1-14 mai 2026 şi publicat duminică.
Conform sondajului, România are nevoie de alegeri anticipate, consideră 56% dintre respondenţi, iar 41% dintre intervievaţi se opun unei astfel de soluţii, rezultatul indicând „existenţa unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configuraţii politice”/
În ceea ce privește intenția de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar situa AUR, cu 32% din voturi, urmat de PSD (24%), PNL (20%), USR (10%), UDMR (5%), PNRR-Piedone (4%), SOS România (3%), iar categoria „Altul” la 2%.
„Rezultatele indică o competiţie relativ stabilă între principalele partide, cu AUR în poziţie de lider şi cu o diferenţă clară faţă de restul competitorilor”, arată sursa citată.
Din punct de vedere ideologic, cercetarea arată că electoratul are o orientare predominant conservatoare.
„Electoratul se defineşte predominant conservator. Din punct de vedere ideologic, cei mai mulţi respondenţi afirmă că se simt apropiaţi de zona creştin-democrată (29%) şi de cea naţionalistă (24%). 16% se definesc ca social-democraţi, 12% ca liberali, iar 10% se apropie de progresism. Datele indică o orientare predominant conservatoare a electoratului român, într-un context marcat de insecuritate economică şi instabilitate politică”, explică realizatorii sondajului.
Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.664 de respondenţi, populaţie adultă rezidentă din România, prin interviuri faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor, marja de eroare maximă fiind de +/-2,4% la un nivel de încredere de 95%.
