Schimb de replici cu scântei între un șofer și o polițistă de la Rutieră

Sursă: realitatea.net

„Atitudinea dumneavoastră mă face să vă scriu amendă”

Un caz petrecut în Târgu Ocna a stârnit controverse în spațiul public, după ce un șofer a publicat imagini în care o polițistă îl sancționează în urma unei discuții tensionate. Bărbatul susține că a fost amendat nu pentru o faptă rutieră clară, ci pentru că ar fi contrazis-o pe agenta de poliție, momentul fiind surprins de camera de bord și distribuit ulterior pe rețelele sociale.

Momentul din trafic care a declanșat conflictul

Totul a pornit după ce șoferul a fost oprit de poliție în apropierea unei intersecții semaforizate. Polițista i-a adus la cunoștință că ar fi trecut pe culoarea galbenă a semaforului, însă conducătorul auto a susținut contrariul și a încercat să își argumenteze poziția pe baza imaginilor înregistrate de camera de bord.

În acel moment, discuția dintre cei doi a escaladat, iar interacțiunea a devenit tot mai tensionată.

Schimbul de replici care a făcut cazul viral

Pe filmarea publicată online se observă cum polițista îi comunică inițial șoferului că ar fi putut primi un simplu avertisment, însă tonul discuției se schimbă după ce acesta o contrazice.

„Voiam să vă aplic avertisment, dar la atitudinea dumneavoastră mă face să vă scriu amendă cu valoare, da?”, i-ar fi spus polițista șoferului, în momentul în care acesta i-a cerut să demonstreze presupusa abatere.

Șoferul a replicat întrebând dacă există dovezi clare pentru acuzație. „Puteți să îmi dovediți acest lucru?”, ar fi spus conducătorul auto.

Ulterior, polițista i-a solicitat documentele și echipamentele obligatorii din mașină, continuând verificarea. „Trusă, stingător, triunghi aveți?”, a fost întrebarea adresată de aceasta.

Imaginile din bord arată altceva

Potrivit înregistrării publicate de șofer, acesta ar fi intrat în intersecție pe culoarea verde a semaforului, iar oprirea sa de către poliție s-a produs la câteva secunde după traversare.

Pe baza acestor imagini, bărbatul susține că acuzația privind trecerea pe culoarea galbenă nu ar fi justificată.

Amenda contestată în instanță

După aplicarea sancțiunii, șoferul a anunțat că va contesta procesul-verbal în instanță, considerând că măsura luată împotriva sa nu a fost corectă.

Cazul a atras rapid atenția publicului, mai ales după ce filmarea a fost distribuită online și a adunat un număr mare de vizualizări și reacții.

Reacții aprinse în mediul online

Discuția a generat un val de comentarii, mulți utilizatori analizând imaginile și încercând să stabilească cine a avut dreptate în acest caz.

„Poți trece pe galben dacă nu poți opri în condiții de siguranță...”, a scris un utilizator.

„Poliția Română Ce facem în această situație? Sper ca dânsa să fie trasă la răspundere!!”, a comentat altcineva.

„Din vorbele polițistei: am văzut eu că ați intrat pe galben, a confirmat că face un abuz! Codul rutier sancționează pătrunderea pe galben! Din poziția polițistei, se vede în filmare, nu putea decât să observe ieșirea nu intrarea pe galben! Deci afirmația polițistei ‘am văzut eu’ e falsă! Polițista nu avea cum să vadă semaforul!”, a fost o altă reacție apărută în mediul online.