Trei bărbați, arestați preventiv după ce ar fi agresat un bărbat în triajul CFR

Trei bărbați din Bacău au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați într-un dosar de tentativă la tâlhărie. Aceștia sunt acuzați că ar fi agresat fizic un bărbat în timp ce traversa liniile de cale ferată din zona triajului Stației CFR Bacău.
Incidentul a fost sesizat la data de 6 octombrie, când un bărbat de 40 de ani, din municipiul Bacău, a apelat numărul de urgență 112 și a reclamat că a fost agresat de trei persoane necunoscute.
Potrivit verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, după ce l-ar fi lovit, cei trei i-ar fi controlat portofelul și rucsacul, fără să îi sustragă bunuri.
În urma cercetărilor, la data de 9 octombrie, polițiștii de la Transporturi, cu sprijinul colegilor din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor băcăuani, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară.
În urma acțiunii, au fost identificați trei bărbați, cu vârste de 22, 23 și 30 de ani, toți din municipiul Bacău. Aceștia au fost conduși la sediul poliției, iar în baza probatoriului administrat a fost dispusă reținerea lor pentru 24 de ore.
Ulterior, cei trei au fost prezentați instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă în cadrul dosarului penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la tâlhărie.