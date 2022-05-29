Ministrul Muncii, anunțul MOMENTULUI: de ce întârzie voucherele sociale și când ar putea ajunge ajutoarele la oameni. Ce îi răspunde lui Cîțu

Mariu Budăi a vorbit despre motivele pentru care întârzie voucherele sociale în valoare de 700 de lei
Ministrul Muncii Mariu Budăi a vorbit, sâmbătă seara, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, despre motivele pentru care întârzie voucherele sociale în valoare de 700 de lei atât de așteptate de românii nevoiași. Astfel, potrivit ministrului, acestea ar putea fi virate odata cu pensiile, în luna iulie. "Banii nu vor fi pierduți", a ținut ministrul să le transmită românilor.
"Joi seara a iesit din avizare interna de la Ministerul Muncii acest nou pachet. Este in avizare interministeriala si eu cred ca sapamana viitoare il voi avea in avizare in sedinta de Guvern astfel incat, odata cu luna iulie, sumele de bani sa se gaseasca pe cupoanele de pensie si odata cu virarea pensiilor sa fie virate si aceste sume de bani", a afirmat Budai, la Realitatea PLUS.
Intrebat daca exista varianta ca acesti 700 de lei sa poata fi dati oamenilor si a doua oara, la un moment dat, ministrul Muncii a raspuns: "Variantele sunt cele pe care le comunicam noi, Coalitia politica si guvernul in momentul in care le implementam. Si va spun si de ce: nu vrem sa spunem ceva care ulterior sa nu putem indeplini. Din respect pentru cetatenii romani si pentru a nu aduce sperante pe care sa nu le putem indeplini (...) si atunci preferam sa nu comunicam pe baza de informatii viitoare, ci pe certitudini".
Budai a facut, de asemenea, cateva precizari legate de discutia privind amanarea ratelor cu pana la 9 luni, recunoscand ca au existat "discutii intense" pe marginea acestui subiect.
"Chiar noi (PSD -n.r.), cand eram in opozitie, consideram ca acest lucru trebuie indeplinit. Au fost discutii la Ministerul de Finante cu Banca Nationala a Romaniei. Sunt anumite prevederi ce nu pot fi incalcate la nivel european. Discutam in continuare, este vorba de baza care va fi intrerupta si rata urmand sa se adauge ulterior. Deci nu este dobanda la dobanta, dar este o prevedere pe care sa o respectam si, practic, sa intrerupem rata pentru 9 luni de zile atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, care intampina dificultati", a explicat Budai.
Cat priveste discutiile legate de cel de-al doilea pachet social si temerile privind faptul ca Posta Romana nu va reusi sa distribuie toate cardurile decat pana spre finalul lunii iunie, ministrul a tinut sa sublinieze urmatoarele: "Chiar daca vor fi oameni care in interiorul lunii iunie nu vor intra in posesia acelor carduri, ci vor intra pe 1, pe 2, pe 3, pe 4 iulie pentru ca activitatea este laborioasa (...), asta nu inseamna ca suma de bani aferenta lunii iunie va fi pierduta. In momentul in care va primi cardul, i se va alimenta ulterior si cu suma aferenta lunii iunie. Banii nu vor fi pierduti. Activitatea e intr-o dinamica extrem de mare (...), sunt mai multi pasi de urmat. Repet, pentru a-i linisti pe toti, chiar daca primeste cardul in iulie nu inseamna ca pierde banii din iunie".
Rugat sa comenteze declaratia facuta recent, tot in exclusivitate la Realitatea PLUS, de seful Seantului, Florin Citu, care a afirmat ca bugetul ar permite o majorare a pensiilor anual cu 10% pana in 2026, Marius Budai a transmis un mesaj extrem de transant.
"Daca PNL ii permite dl Florin Citu sa se joace cu sentimentele parintilor si bunicilor nostri, noi, PSD, nu o sa ne jucam cu sentimentele seniorilor Romaniei. O sa anuntam doar ceea ce avem de anuntat. De altfel, Florin Citu si-a aratat capabilitatilea si cand a fost premier, si cand a fost ministru de Finante".
Intrebat cand ar putea avea loc urmatoarea majorare a pensiilor si despre ce suma sau procent am putea vorbi, ministrul social-democrat al Muncii a raspuns: "Repet, cu tot respectul, haideti sa nu aducem in sufletul seniorilor o speranta pe care sa nu o putem indeplini ulterior. Am preferat sa fim proactivi, sa indeplinim primul si al doilea pachet social. Suntem deja la al treilea astfel de pachet. De altfel, Marcel Ciolacu a anuntat foarte clar la bilantul de 6 luni ca ne gandim deja la un alt pachet social si economic, dar lucrurile trebuie anuntate atunci cand cifrele sunt clare pentru ca nu vrem sa dezamagim si sa aducem spernate ...".
In ceea ce priveste sursele de finantare, ministrul spune ca exista toti banii pentru aceste doua pachete sociale, cel legat de vouchere si cel legat de rate si ajutorul in valoare de 700 lei.
"Daca nu existau (banii -n.r.), nu puteam sa scriem documentul oficial (...). OUG este deja in vigoare cu voucherele electronice de 50 de euro din 2 in 2 luni, si celelalte masuri - vouchere pentru copii care deja sunt in soli, alimente (...) Sper ca saptamana viitoare sa fie adoptat in Guvern acest al treilea pachet pentru a avea timp sa tiparim cupoanele, sa ne organizam in asa fel incat sa virma sumele si sa ne organizam ca o data cu plata pensiei din luna iulie sa ajunga si acele suma de bani acasa la cetatenii romani", a conchis ministrul.