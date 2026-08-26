Petrotel Lukoil, în procedură de insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea companiei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 18:14

Compania operează rafinăria Petrotel de la Ploiești, iar decizia instanței urmărește declanșarea procedurii judiciare pentru gestionarea situației financiare a societății. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

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