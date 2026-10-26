Prețuri apartamentelor în Bacău. Diferența față de Iași și Cluj-Napoca în 2026

Prețul median cerut pentru un apartament cu două camere în Bacău este de 1.262 euro pe metru pătrat, conform unui raport VDI.ro bazat pe datele din septembrie 2026.
Analiza a fost realizată pe baza a 20.468 de apartamente scoase la vânzare în 36 de localități din România, dintre care 9.887 erau locuințe cu două camere. Datele reflectă prețurile solicitate în anunțurile active la data de 29 septembrie 2026, nu valorile finale ale tranzacțiilor.
În municipiul Bacău, valoarea mediană a unui apartament cu două camere este de aproximativ 58.750 de euro. Cu un buget de 100.000 de euro, un cumpărător ar putea achiziționa teoretic o suprafață de aproximativ 79,3 metri pătrați, calculată strict la prețul median pe metru pătrat.
Compararea cu alte piețe imobiliare
Bacăul ocupă poziția a 32-a din cele 36 de localități analizate. Orașe cu prețuri mediane apropiate sunt Arad (1.265 euro/mp), Târgoviște (1.314 euro/mp), Satu Mare (1.335 euro/mp) și Tulcea (1.337 euro/mp).
Piețe mai ieftine decât Bacăul sunt Focșani (1.133 euro/mp), Brăila și Reșița (aproximativ 1.000 euro/mp fiecare) și Onești, care se află pe ultima poziție a clasamentului cu un preț median de 975 euro/mp.
Diferența față de Iași este semnificativă. Prețul median pentru apartamentele cu două camere ajunge la 1.954 euro/mp în capitala Moldovei, comparativ cu 1.262 euro/mp în Bacău. Astfel, prețul pe metru pătrat din Iași este cu aproximativ 55% mai mare.
Valoarea mediană a unui apartament cu două camere este de aproximativ 99.500 de euro în Iași, față de 58.750 de euro în Bacău, o diferență de 40.750 de euro. Chiria mediană lunară este de 450 de euro în Iași și 360 de euro în Bacău.
Cluj-Napoca, la polul opus
Cel mai ridicat preț median din clasament se înregistrează în Cluj-Napoca: 3.258 euro/mp pentru apartamentele cu două camere, cu o valoare totală mediană de 165.000 de euro.
Diferența față de Bacău este de aproape 2.000 de euro pe metru pătrat, prețul din Cluj fiind de aproximativ 2,6 ori mai mare. Cu un buget de 100.000 de euro, suprafața achiziționabilă în Cluj-Napoca scade la aproximativ 30,7 metri pătrați.
Alte orașe cu prețuri mediane ridicate sunt Mamaia (2.579 euro/mp), Mamaia-Sat (2.363 euro/mp), Brașov (2.333 euro/mp), Constanța (2.270 euro/mp), București (2.190 euro/mp) și Timișoara (1.985 euro/mp).
Diferența între locuințe noi și vechi
Raportul evidențiază o discrepanță notabilă în Bacău între apartamentele noi și cele din blocuri vechi. Prețul median pentru locuințele noi este de 1.680 euro/mp, în timp ce pentru cele vechi este de aproximativ 1.239 euro/mp.
Această diferență plasează Bacăul printre orașele cu cea mai mare disparitate de preț între fondul locativ nou și cel vechi. Doar Ploiești (diferență de 49%) și Bucureștiul cu Focșaniul (aproximativ 37%) înregistrează valori mai mari.
În Iași, situația este inversă: apartamentele noi sunt listate la o mediană de 1.930 euro/mp, iar cele vechi la 1.978 euro/mp, ceea ce înseamnă că locuințele noi sunt cu aproximativ 2% mai ieftine pe metru pătrat.