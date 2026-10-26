Prețuri apartamentelor în Bacău. Diferența față de Iași și Cluj-Napoca în 2026

Publicat 26 oct. 2026, 09:27 Sursă Bacău.net

Prețul median cerut pentru un apartament cu două camere în Bacău este de 1.262 euro pe metru pătrat, conform unui raport VDI.ro bazat pe datele din septembrie 2026.

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