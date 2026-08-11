Anca Alexandrescu, acuzații bombă: "S-au băgat bani mulți pentru distrugerea sistemului energetic din România. Responsabilii, să plătească"

Publicat 11 aug. 2026, 14:10 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, lansează acuzații dure privind situația sistemului energetic din România și susține că au fost alocate sume importante pentru închiderea unor capacități de producție fără ca acestea să fie înlocuite. „S-au băgat bani mulți pentru distrugerea sistemului energetic din România. (...) Situația este dramatică. Din punctul meu de vedere, este o chestiune de siguranță națională”, a afirmat marți realizatoarea TV, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii "Tunurile pe politicieni".

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