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Politica· 2 min citire
Bolojan, după întâlnirea cu Viktor Orban: Trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria
Bolojan, după întâlnirea cu Viktor Orban: Trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria
Premierul Ilie Bolojan a făcut primul anunț după ce a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban. Cei doi oficiali s-au întâlnit în timpul unei vizite planificate la nivel diplomatic.
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