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Bolojan, după întâlnirea cu Viktor Orban: Trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria

Bolojan, după întâlnirea cu Viktor Orban: Trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria

Bolojan, după întâlnirea cu Viktor Orban: Trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 3 dec. 2025, 16:27

Premierul Ilie Bolojan a făcut primul anunț după ce a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban. Cei doi oficiali s-au întâlnit în timpul unei vizite planificate la nivel diplomatic.

Premierul Ilie Bolojan a făcut primul anunț după ce a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban. Cei doi oficiali s-au întâlnit în timpul unei vizite planificate la nivel diplomatic.

Am avut astăzi o discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, despre modul în care trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria și, în continuare, în întreaga regiune, inclusiv cu Austria, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan face miercuri și joi o vizită la Viena, dar pe drum se oprește la Budapesta pentru o înâlnire cu Viktor Orban. Se va discuta și despre îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice.

În cadrul vizitei în Austria, Ilie Bolojan va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoțit de ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer, anunță Guvernul printr-un comunicat.

Vizita include discuții tête-à-tête, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanți ai companiilor românești și austriece.

De asemenea, prim-ministrul va participa la recepția de Ziua Națională a României, organizată de Ambasada României în Austria.

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