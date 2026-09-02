George Simion blochează varianta unui guvern minoritar: „Nu va fi instalat cu voturile AUR”

George Simion anunță că AUR nu va vota în Parlament niciun guvern din care partidul nu face parte, în contextul crizei politice și al negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.
Liderul AUR i-a transmis miercuri un mesaj președintelui Nicușor Dan și a respins scenariul unui guvern minoritar susținut doar prin voturile formațiunii sale.
AUR pune o condiție pentru vot
George Simion susține că poziția partidului este clară și că parlamentarii AUR nu vor contribui la instalarea unui guvern fără participarea formațiunii la guvernare.
„Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare”, a declarat liderul partidului.
Simion afirmă că formațiunea nu acceptă varianta în care ar asigura doar voturile necesare pentru învestirea unui Executiv, fără să aibă un rol direct în guvernare.
Mesaj direct pentru Nicușor Dan
Liderul AUR l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și a susținut că șeful statului ar încerca să intervină în viața internă a partidelor.
Simion a transmis că AUR nu poate fi tratat în același mod ca PNL și a acuzat președintele că depășește cadrul constituțional prin modul în care gestionează negocierile politice.
În opinia liderului AUR, soluția pentru ieșirea din criză este formarea unei majorități stabile și a unui guvern care să aibă un mandat clar.
Simion cere revenirea la urne
George Simion susține că România se află într-o perioadă de blocaj politic și că negocierile pentru formarea unui nou guvern nu rezolvă problema.
Liderul AUR afirmă că este nevoie de o soluție politică stabilă și nu exclude varianta revenirii la alegeri. „Trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne”, a spus Simion, în cadrul declarațiilor de miercuri.
Ce se întâmplă cu formarea noului Guvern
Poziția AUR complică negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Partidul condus de George Simion transmite că nu va susține un Executiv doar pentru a permite instalarea acestuia, dacă AUR nu primește un rol în guvernare.
În acest moment, principala miză politică este găsirea unei formule care să poată obține voturile necesare în Parlament și să asigure stabilitatea noului Executiv.