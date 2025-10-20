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Politica· 1 min citire
GEORGE SIMION, REACȚIE FULGER DUPĂ DECIZIA CCR: ”DEMISIA - UN GEST ONORABIL”. LULEA: ”NU CRED CĂ BOLOJAN ESTE UN OM DE ONOARE”
GEORGE SIMION, REACȚIE FULGER DUPĂ DECIZIA CCR: ”DEMISIA - UN GEST ONORABIL”. LULEA: ”NU CRED CĂ BOLOJAN ESTE UN OM DE ONOARE”
Atacuri în rafală ale liderilor AUR, după ce Curtea Constituțională a respins pachetul de măsuri al pensiilor speciale
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