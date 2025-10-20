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GEORGE SIMION, REACȚIE FULGER DUPĂ DECIZIA CCR: ”DEMISIA - UN GEST ONORABIL”. LULEA: ”NU CRED CĂ BOLOJAN ESTE UN OM DE ONOARE”

GEORGE SIMION, REACȚIE FULGER DUPĂ DECIZIA CCR: ”DEMISIA - UN GEST ONORABIL”. LULEA: ”NU CRED CĂ BOLOJAN ESTE UN OM DE ONOARE”

GEORGE SIMION, REACȚIE FULGER DUPĂ DECIZIA CCR: ”DEMISIA - UN GEST ONORABIL”. LULEA: ”NU CRED CĂ BOLOJAN ESTE UN OM DE ONOARE”

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 20 oct. 2025, 15:51

Atacuri în rafală ale liderilor AUR, după ce Curtea Constituțională a respins pachetul de măsuri al pensiilor speciale

Atacuri în rafală ale liderilor AUR, după ce Curtea Constituțională a respins pachetul de măsuri al pensiilor speciale. Liderul George Simion îi cere demisia lui Ilie Bolojan, în timp ce prim-vicepreședintele suveraniștilor, Marius Lulea, nu crede că premierul "este un om de onoare", care să-și respecte promisiunea făcută inițial de a pleca dacă acest proiect este respins.

"DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan. a scrus George SImion pe Facebook, la doar câteva minute după anunțarea deciziei CCR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

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