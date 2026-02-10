George Simion: ”România e un popor mai sărac din cauza cenzurii"

"Nu ne puteți reduce la tăcere, suntem vocea poporului”

Președintele AUR, George Simion, a declarat, marți, în cadrul unei întâlniri cu ONG-ul Gold Institute for International Strategy, din SUA, că România e un popor mai sărac din cauza cenzurii, iar relațiile transatlantice au de suferit și a transmis că ”nu ne puteți reduce la tăcere, suntem vocea poporului”.

”În momentul în care nu se vorbește în spațiul public sau vorbele ne sunt cenzurate și nu ajung la populație, din diferite motive, printe care și impunerea cenzurii, atunci, din păcate suntem mai săraci și relațiile dintre România și SUA vor avea de suferit, cum au astăzi.

Ne-am bucura ca la discuția aceasta să ia parte și membri Guvernului: cum este doamna Oana Țoiu sau cum este domnul Murță, care au făcut gafe după gafe.

Domnul Miruță a spus că SUA au invadat Venezuela și vorbea despre posibila trimitere de trupe în Groenlanda. Ei sunt oficiali ai statului român, care reprezintă Guvernul României și care au greșit foarte mult în aceste zile, tocmai pentru că nu a existat o relație corectă.

Noi am investit foarte mult, și nu mă refer la bani, în relația cu administrația Trump și cu aliații noștri naturali, Partidul Republican din SUA așa că salutăm prezența distinșilor oaspeți din șapte țări și prezența Gold Institute, astăzi, aici, în Parlamentul României, în dialog cu parlamentarii opoziției.

Vrem să învățăm și vrem să explicăm tuturor celor care astăzi, cu metode similare cu cele folosite de administrația Biden și de unele guverne globaliste din Europa, vor să ne reducă la tăcere.

Nu ne puteți reduce la tăcere, pentru că noi suntem vocea poporului! Noi, parlamentarii opoziției, trebuie să fim auziți și construim cărămidă cu cărămidă aceste relații. În momentul în care nu se vorbește ajungem la dictatură”, a declarat George Simion.

