GEORGIANA TEODORESCU LA REALITATEA PLUS: ”FERMIERII ROMÂNI SUNT LĂSAȚI FĂRĂ SPRIJIN REAL DE STAT”

Europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, a atras atenția, într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, asupra situației dramatice în care se află fermierii români din sectorul zootehnic

Europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, a atras atenția, într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, asupra situației dramatice în care se află fermierii români din sectorul zootehnic. Potrivit acesteia, subvențiile pentru creșterea animalelor în România sunt mult mai mici decât cele acordate fermierilor din statele vest-europene, fapt care îi pune pe producătorii locali într-o situație de concurență neloială.

„Subvenția pentru creșterea animalelor este foarte mică în România comparativ cu țările din Europa de Vest, care primesc mult mai mulți bani ca să crească porci, iar statul român nu-i ajută pe fermieri ca să contrabalanseze această creștere”, a declarat Teodorescu.

Europarlamentarul a subliniat că lipsa sprijinului real din partea autorităților a dus la dependența României de importuri, în condițiile în care „80% din carnea de porc pe care o consumăm provine din import”.

Georgiana Teodorescu a cerut măsuri urgente pentru sprijinirea fermierilor locali și echilibrarea subvențiilor, astfel încât România să poată redeveni competitivă pe piața europeană a produselor agricole și zootehnice.

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