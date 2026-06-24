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Politica· 2 min citire
Kelemen Hunor, despre organizarea alegerilor anticipate: „În România nu există baza legală. În 36 de ani nu am reușit să o creăm”
Kelemen Hunor
Publicat24 iun. 2026, 12:21
Sursărealitatea.net
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus miercuri varianta alegerilor anticipate în România, invocând un vid legislativ care persistă de peste trei decenii.
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