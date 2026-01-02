Simion merge în SUA, în perioada 20-22 ianuarie. Piperea: ”O să vorbim despre justiția ca armă politică” -VIDEO

George Simion va face o vizită în Statele Unite ale Americii

George Simion va face o vizită în Statele Unite ale Americii. Anunțul a fost făcut, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de europarlamentarul Gheorghe Piperea care susține că îl va însoți pe liderul AUR în SUA, în perioada 20-22 ianuarie. Acesta a menționat că acolo se va discuta despre justiția ca armă politică, dar și despre anularea alegerilor din România.

”În perioada 20-22 ianuarie, împreună cu domnul Simion și cu alți câțiva, câteva zeci de parlamentari, mergem în Statele Unite. Printre altele, o să vorbim și despre utilizarea justiției ca armă politică, pentru că în cazul acesta este categoric vorba despre o armă politică, transformarea justiției într-o armă politică.

Așa, la prima vedere, e ceva absolut aberant să vezi că există această diferență de tratament între foștii securiști și un individ care a îndrăznit să creadă că este independent și poate să facă politică altfel în România. Dar până la urmă, cel puțin o vreme, faptul că-l tot plimbă pe la controale judiciare și apare în continuare în social media și la televizor, paradoxal, dar îi face bine, pentru că se menține în atenția opiniei publice problematica acestui dosar care este categoric un dosar politic.

Vă garantez, de altfel v-a și spus Simion de mai multe ori chestiunea asta, că principala problemă pe care o discutăm acolo, alături de anularea alegerilor unde nu avem probe, o să fie și, repet, instrumentalizarea justiției ca armă politică”, a declarat Gheorghe Piperea.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026