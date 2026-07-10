Pfizer a pus sechestru pe conturile agenției aeriene din Polonia

Publicat 10 iul. 2026, 14:35 Sursă Realitatea PLUS

Pfizer a pus sechestru pe conturile agenției de trafic aerian din Polonia. Așa cum s-a întâmplat și în cazul Romatsa. Agenția nu mai poate accesa banii din taxele de rută pe care companiile aeriene care zboară prin Polonia le plătesc.

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