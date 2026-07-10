Sanatate· 1 min citire

Zeci de cazuri de boală diareică înregistrate într-o săptămână în Bacău. Sfaturile medicilor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 10 iul. 2026, 13:04

Direcția de Sănătate Publică Bacău a raportat 64 de cazuri de boală diareică acută în județ, în perioada 29 iunie–5 iulie 2026.

Dintre persoanele afectate, 24 au fost diagnosticate în cabinetele medicilor de familie, iar 40 au avut nevoie de internare. Cele mai multe spitalizări au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste între 0 și 4 ani.

Cazurile sunt urmărite în cadrul programului sezonier de monitorizare a bolilor digestive, desfășurat la nivel național în perioada iunie–octombrie. Acesta include boala diareică acută, enterocolitele, dizenteria și alte afecțiuni digestive transmisibile potrivit desteptarea.ro

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, DSP recomandă spălarea frecventă a mâinilor, curățarea fructelor și legumelor, precum și prepararea termică adecvată a alimentelor perisabile. Produsele trebuie păstrate în condiții igienice și ferite de insecte, iar apa, în recipiente curate și acoperite. De asemenea, populația este sfătuită să evite alimentele vândute de comercianți stradali sau păstrate în spații fără instalații frigorifice funcționale.

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