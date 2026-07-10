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Sanatate· 1 min citire
Zeci de cazuri de boală diareică înregistrate într-o săptămână în Bacău. Sfaturile medicilor
FOTO: Arhivă
Direcția de Sănătate Publică Bacău a raportat 64 de cazuri de boală diareică acută în județ, în perioada 29 iunie–5 iulie 2026.
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