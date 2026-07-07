Boala de piele întâlnită la animale a ajuns la oameni. Alerta lansată de specialiștii europeni

O infecție bacteriană de piele, considerată până recent specifică animalelor domestice, a început să fie raportată la oameni în mai multe țări din Europa. Boala este provocată de bacteria Dermatophilus congolensis, asociată în mod normal cu infecțiile la bovine, oi, capre și cai. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor avertizează că, în ultimele luni, au fost identificate mai multe focare de dermatofiloză umană în state europene.
Potrivit evaluării publicate de ECDC, între sfârșitul anului 2025 și prima jumătate a anului 2026 au fost confirmate cazuri în mai multe țări, iar specialiștii încearcă să înțeleagă mai bine cum se transmite bacteria între oameni. Până acum, infecțiile umane erau considerate foarte rare, însă datele recente arată că situația trebuie urmărită mai atent, mai ales în grupurile unde există contact fizic apropiat.
Ce este dermatofiloza și de ce atrage atenția medicilor
Dermatofiloza este o infecție a pielii produsă de bacteria Dermatophilus congolensis. În mod obișnuit, această bacterie este întâlnită la animale domestice, în special la bovine, oi, capre și cai. Din acest motiv, cazurile la oameni au fost privite mult timp ca excepții, apărute rar și mai ales în contexte legate de contactul cu animale infectate.
În ultimele luni, însă, autoritățile sanitare europene au observat mai multe cazuri care nu se încadrează în tiparul cunoscut. Franța, Germania, Spania și Suedia au raportat 70 de cazuri confirmate în ultimele șase luni, cele mai multe fiind înregistrate în rândul bărbaților gay, bisexuali și al altor bărbați care întrețin relații sexuale cu bărbați. Aceste date i-au făcut pe epidemiologi să analizeze mai atent posibilitatea transmiterii prin contact fizic apropiat între persoane.
Cum se poate transmite infecția între oameni
Specialiștii consideră că principala cale de transmitere este contactul direct între pielea unei persoane infectate și pielea altei persoane. Acest lucru înseamnă că bacteria poate fi transmisă în situații în care există apropiere fizică prelungită, inclusiv în timpul contactelor sexuale. Totuși, experții nu exclud nici transmiterea prin suprafețe contaminate sau prin obiecte folosite în comun, mai ales în spații unde igiena nu este respectată suficient.
Un exemplu diferit a fost raportat în Norvegia, unde au fost identificate zece cazuri fără legătură cu activitatea sexuală. Persoanele infectate practicau arte marțiale, iar expunerea ar fi avut loc fie în Norvegia, fie în timpul unor călătorii în Thailanda. Acest lucru arată că transmiterea nu este limitată la un singur context și că bacteria poate circula și în medii unde există contact piele pe piele, echipamente comune sau suprafețe contaminate.
Ce țări au raportat cazuri de dermatofiloză umană
Conform datelor analizate de ECDC, mai multe state europene au raportat cazuri între sfârșitul anului 2025 și prima jumătate a anului 2026. Franța, Germania, Spania și Suedia au transmis, împreună, 70 de cazuri confirmate. Austria a raportat, la rândul ei, 17 cazuri în aceeași perioadă, cele mai multe fiind înregistrate la bărbați.
Norvegia a raportat zece cazuri, însă acestea au avut un profil diferit față de cele din celelalte state. În acest caz, persoanele infectate practicau arte marțiale, iar ancheta epidemiologică încearcă să stabilească dacă expunerea s-a produs în Norvegia sau în timpul unor călătorii în Thailanda. Pentru autorități, aceste diferențe sunt importante, pentru că pot ajuta la înțelegerea modului în care bacteria ajunge să se transmită între oameni.
Cum se manifestă infecția pe piele
Pacienții diagnosticați cu dermatofiloză au prezentat leziuni ale pielii sub formă de papule, pustule sau zone scuamoase, de multe ori însoțite de mâncărime. Leziunile au fost observate în principal în zona genitală și pe față, ceea ce a atras atenția medicilor asupra contactului apropiat ca posibilă cale de transmitere.
Potrivit medicilor, cazurile analizate nu au avut simptome generale severe. Infecția pare să aibă, în cele mai multe situații, o evoluție ușoară și răspunde bine la tratamentul cu antibiotice, fie administrate oral, fie aplicate local. În unele cazuri, leziunile s-au vindecat spontan, fără tratament, însă specialiștii recomandă ca persoanele care observă astfel de manifestări să ceară sfatul unui medic pentru diagnostic corect.
ECDC spune că riscul pentru populația generală este foarte scăzut
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor arată că riscul pentru populația generală rămâne foarte scăzut. Explicația este că infecția nu pare ușor de contractat în condiții obișnuite, iar boala are, în majoritatea cazurilor, o formă ușoară. Cu toate acestea, autoritățile spun că este nevoie de monitorizare, pentru că apariția mai multor focare în Europa ridică întrebări despre felul în care bacteria se transmite acum între oameni.
Riscul este considerat mai ridicat pentru persoanele care au parteneri sexuali multipli și frecventează locuri unde există contact fizic apropiat între participanți. Chiar și în aceste situații, experții subliniază că impactul asupra sănătății publice rămâne redus. Mesajul autorităților nu este unul de alarmă generală, ci de atenție, prevenție și diagnostic rapid în cazurile suspecte.
Ce recomandă autoritățile europene
ECDC recomandă continuarea investigațiilor epidemiologice și genetice, pentru a clarifica sursa inițială a focarelor și modul în care bacteria se transmite între oameni. Medicii și laboratoarele sunt îndemnați să fie atenți la apariția unor leziuni compatibile cu dermatofiloza, mai ales în contextul în care infecția era considerată până acum rară la om.
Autoritățile europene recomandă și campanii de informare pentru grupurile cu risc crescut, în colaborare cu organizațiile comunitare. Scopul este ca mesajele de prevenție să ajungă la persoanele vizate fără stigmatizare și fără panică. De asemenea, administratorii spațiilor destinate întâlnirilor sexuale sunt sfătuiți să intensifice măsurile de igienă, pentru a reduce riscul de transmitere prin contact direct sau prin suprafețe contaminate.