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Accident grav în Vrancea: Microbuz cu 11 persoane, răsturnat pe DN2-E85. Planul Roșu de Intervenție, activat
FOTO: Arhivă
Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat vineri dimineață pe DN2-E85, în localitatea Cotești, județul Vrancea. Cinci persoane au fost rănite, iar trei au ajuns la spital. ISU Vrancea a activat Planul Roșu de Intervenție.
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