Alertă aeriană în Iași și alte județe din Moldova. Aeroportul și-a suspendat temporar zborurile

O alertă de tip „Alertă Extremă” a fost transmisă marți, 8 septembrie, în mai multe județe din Moldova, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței.
Locuitorii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și li s-a recomandat să se adăpostească.
Mesaj RO-ALERT pentru populație
Locuitorii din Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani au primit mesaje prin sistemul RO-ALERT. Oamenii au fost sfătuiți să rămână în interior, departe de geamuri și pereții exteriori, iar cei care au posibilitatea să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.
Durata estimată inițial pentru alertă a fost de 90 de minute.
O dronă a intrat în spațiul aerian românesc
Potrivit informațiilor transmise de autorități, o dronă care a traversat Republica Moldova din direcția Ucrainei a continuat deplasarea spre România. Prefectul județului Iași a precizat că aparatul era monitorizat și se deplasa către zona de sud a județului Iași sau nordul județului Vaslui.
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar au detectat o țintă aeriană la aproximativ 18 kilometri nord de Roman. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.
Zborurile de la Iași, suspendate temporar
În urma alertei, Aeroportul Internațional Iași a suspendat temporar operarea zborurilor. Măsura a fost luată pentru siguranța pasagerilor și a personalului, în contextul monitorizării obiectului aerian.
Ulterior, alerta aeriană a fost ridicată după ce drona a părăsit spațiul aerian românesc. Autoritățile au continuat verificările pentru stabilirea traseului exact și a situației din zona de frontieră.