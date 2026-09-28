Bărbat de 73 de ani, găsit mort în pădure. Doi frați, arestați după ce ar fi vorbit despre o „listă neagră”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 17:33

Un bărbat de 73 de ani a fost găsit mort într-o zonă împădurită din Remeți, județul Maramureș, după ce ar fi fost atacat de doi frați cu care avea un conflict mai vechi.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre uciderebarbat