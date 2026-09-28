Șofer de microbuz școlar, prins băut la volan cu 20 de copii. Mașina avea doar 15 locuri

Un șofer de 36 de ani a fost prins băut la volanul unui microbuz școlar în care transporta 20 de elevi, luni, în orașul Recaș din județul Timiș. Bărbatul a încercat să evite filtrul de poliție, însă a fost oprit la scurt timp.
În urma verificărilor, agenții au constatat că microbuzul avea doar 15 locuri înscrise în acte, iar etilotestul a indicat 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.
A încercat să evite filtrul poliției
Polițiștii din Recaș desfășurau luni o acțiune pentru verificarea legalității transportului școlar. Când a observat filtrul, șoferul microbuzului a făcut brusc un viraj în zona unei căi ferate, în afara localității.
Agenții au pornit după autovehicul și au folosit semnalele acustice și luminoase. Șoferul a oprit după câteva sute de metri, iar polițiștii au început verificările.
20 de copii într-un microbuz cu 15 locuri
În timpul controlului, polițiștii au constatat că în microbuz se aflau 20 de elevi, deși în certificatul de înmatriculare erau trecute doar 15 locuri. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Pentru abaterile constatate, bărbatul a primit o amendă de 3.676,25 de lei. Polițiștii i-au reținut permisul și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.
Avea permisul anulat în urma unui caz similar
Verificările în bazele de date ale Poliției Române au scos la iveală că șoferul mai avusese permisul anulat în 2020. Măsura fusese luată după ce, în 2018, fusese depistat conducând un vehicul sub influența alcoolului.
Ulterior, bărbatul și-a redobândit permisul de conducere. Polițiștii au anunțat că vor continua controalele privind transportul școlar, pentru verificarea respectării regulilor și prevenirea situațiilor care pot pune în pericol elevii.