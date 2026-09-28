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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS | Dirijorul Florin Totan, în premieră la Realitatea Plus: Cine este maestrul din spatele baghetei
Cine este dirijorul Florin Totan? Renumitul muzician vine în premieră la podcastul REALITATEA - Ceva-n PLUS pentru a împărtăși povestea fascinantă a carierei sale și detaliile din spatele unui parcurs artistic excepțional.
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