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Ce pedeapsă a primit șoferul de 73 de ani care a provocat un accident pe contrasens pe A1 și a fugit
FOTO: Captură video
Un bărbat a stârnit haos pe autostrada Arad-Timișoara, provocând un carambol după ce a condus pe sensul opus de mers, fără să oprească ulterior.
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