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Social· 1 min citire
Hoț monitorizat cu brățară electronică, autorul a șase spargeri în doar patru ore
FOTO: Arhivă
Un tânăr de 27 de ani, aflat sub control judiciar și monitorizat printr-o brățară electronică, a comis într-o singură noapte patru furturi și a încercat alte două, în comuna Hălăucești, județul Iași.
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