Lionel Messi, la un pas să spună adio fotbalului? Decizia luată după decesul tatălui său

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 18:22

Lionel Messi trece printr-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa după moartea tatălui său, Jorge Messi. Starul argentinian și-a pus cariera pe pauză și nu are, în acest moment, o dată stabilită pentru revenirea pe teren.

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