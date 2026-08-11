Economie· 1 min citire

Scandal pe noua Lege a salarizării. Florin Manole acuză: nici Ministerul Muncii nu are forma finală

Scandal pe noua Lege a salarizării

Scandal pe noua Lege a salarizării

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 14:12
Sursărealitatea.net

Fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, acuză că nici Ministerul Muncii nu are o formă finală a legii salarizării. De asemenea, acesta a adăugat că discuțiile actuale de la Cotroceni au loc pentru a îmbunătăți legea, a o aduce într-o formă finală și, ulterior, a fi votată. De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că nu se poate lua o decizie privind această lege fără se știe resursele.

Florin Manole: Legea nu are încă o formă finală

Florin Manole susține că discuțiile despre votarea proiectului sunt premature, deoarece Legea salarizării nu a ajuns încă la o variantă finală. „Astăzi, la ora la care vorbim, nici măcar Ministerul Muncii nu cred că poate spune că are o ultimă formă a legii”, a declarat social-democratul. Acesta afirmă că nici Ministerul Sănătății nu are o variantă definitivă pentru componenta dedicată angajaților din sănătate sau că forma aflată în discuție provoacă nemulțumiri. Până la definitivarea documentului, demersurile partidelor, sindicatelor și reprezentanților administrației publice urmăresc modificarea și îmbunătățirea proiectului.

Kelemen Hunor cere simulări înaintea votului

Kelemen Hunor consideră că noua lege trebuie să garanteze că niciun venit nu va fi mai mic decât înaintea aplicării reformei. El a subliniat că această condiție privește venitul total, nu doar salariul de bază. „Eu nu am văzut nicio simulare până acum. Fără să avem simulări pentru cele câteva categorii, nu putem merge mai departe”, a declarat acesta. Kelemen Hunor susține că proiectul nu ar trebui trimis în Parlament înaintea unui acord politic și a unei analize clare a resurselor bugetare. În același timp, el avertizează că neadoptarea legii va menține dezechilibrele existente în sistem.

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