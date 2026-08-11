Peste 5,4 milioane de lei plătite pentru pagubele provocate locuinţelor de furtuni şi inundaţii

Publicat 11 aug. 2026, 11:59 Sursă realitatea.net

Aproximativ 1.200 de dosare de daună pentru locuinţe afectate de furtuni şi inundaţii au fost soluţionate în primul trimestru al acestui an de companiile de asigurări membre ale Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), care au plătit despăgubiri de peste 5,4 milioane de lei, potrivit datelor organizaţiei.

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