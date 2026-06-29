Peștele-iepure bagă spaima în turiștii din Grecia. Autoritățile iau primele măsuri împotriva speciei invazive

Autoritățile din Grecia au anunțat primele măsuri pentru limitarea peștelui-iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în Marea Mediterană și care provoacă probleme tot mai mari în zonele turistice și în comunitățile de pescari.
Decizia vine după ce prezența acestei specii a început să provoace îngrijorare în rândul turiștilor, mai ales în contextul în care mai mulți vizitatori s-au plâns că au fost mușcați de exemplare ajunse în apropierea plajelor. Pescarii locali spun însă că trag semnale de alarmă de ani buni, după ce peștele-iepure s-a înmulțit necontrolat și le-a afectat activitatea zilnică.
Peștele-iepure s-a răspândit rapid în apele Greciei
Peștele-iepure este o specie invazivă venită din Marea Roșie prin Canalul Suez. În ultimii ani, s-a răspândit treptat în apele Greciei și a ajuns să schimbe complet modul în care pescarii își desfășoară activitatea. În insule precum Creta și Rodos, pescarii spun că se confruntă de mult timp cu această specie. Peștele le atacă capturile, le rupe plasele și îi obligă să evite zonele obișnuite de pescuit. Mulți sunt nevoiți să meargă tot mai departe în larg, unde găsesc mai greu pește și suportă costuri mai mari.
Potrivit unui raport publicat de Centrul Elen pentru Cercetări Marine, fiecare ambarcațiune pierde în jur de 8.500 de euro anual din cauza echipamentelor distruse de peștele-iepure și a scăderii capturilor.
Turiști mușcați în apropierea plajelor
Începând din acest sezon estival, problema a devenit tot mai vizibilă și pentru turiști. În mai multe regiuni turistice, prezența peștelui-iepure a început să provoace îngrijorare, după ce mai mulți vizitatori s-au plâns că au fost mușcați de exemplare din această specie.
Pe fondul acestor situații și al presiunii tot mai mari venite din partea pescarilor, autoritățile din Grecia au decis să intervină printr-un program de stimulare a capturării speciei.
„De când a ajuns în Mediterană, peștele-iepure a venit să rămână. Întrebarea este cum îi vom limita populația”, a declarat Spiros Protopsaltis, ministrul Agriculturii din Grecia, care a anunțat lansarea unor măsuri de control.
O specie periculoasă, cu fălci puternice și carne toxică
Peștele-iepure provine din Marea Roșie și a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Exemplarele măsoară, în general, între 40 și 60 de centimetri și au fălci suficient de puternice încât să rupă plasele de pescuit. În plus, carnea lor conține tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică, fără antidot cunoscut. Din acest motiv, consumul peștelui poate fi fatal. Specialiștii spun că răspândirea speciei are legătură directă cu încălzirea apelor. Temperaturile tot mai ridicate din ultimii ani au creat condiții favorabile pentru supraviețuire și reproducere, iar în lipsa unor dușmani naturali, populația crește și se răspândește rapid.
Specialiștii avertizează asupra efectelor asupra ecosistemului
Peștele-iepure nu afectează doar pescarii, ci și echilibrul ecosistemului marin. Specialiștii spun că este o specie foarte agresivă din punct de vedere alimentar și consumă mai multe tipuri de organisme marine.
„Este un pește omnivor, care mănâncă tot ce întâlnește. Caracatița și scoicile se numără printre alimentele sale preferate”, a explicat Michalis Margaritis, responsabil WWF Grecia, care subliniază că schimbările climatice accelerează extinderea speciei.
Pentru pescari, efectele se simt direct în activitatea de zi cu zi. Un pescar din Rodos, citat de Politico, a povestit că și-a schimbat complet traseele de pescuit și că evită zonele unde știe că apare frecvent peștele-iepure, fiind nevoit să meargă în ape mai adânci.
Grecia introduce plăți pentru capturarea peștelui-iepure
Și alte state din regiune s-au confruntat cu aceeași problemă. Printre acestea se numără Cipru, care a introdus deja programe de subvenționare a capturării și eliminării speciei, ca răspuns la extinderea acesteia în apele sale.
În acest context, Grecia a lansat un program-pilot prin care pescarii primesc plăți pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat. Măsura este inspirată din modelul cipriot și are rolul de a reduce populația acestei specii în zonele afectate. Guvernul a anunțat și subvenții pentru combustibil, în încercarea de a reduce costurile pescarilor afectați. Sprijinul este de 0,16 euro pe litru pentru lunile aprilie și mai și de 0,12 euro pe litru pentru luna iunie.
„Scopul este să oferim un stimulent. Este mai degrabă un program de sprijin financiar pentru pescari”, a declarat Spiros Protopsaltis, ministrul Agriculturii din Grecia.
Capturile vor fi intensificate în perioadele de reproducere
Autoritățile elene vor ca intervențiile să vizeze mai ales perioadele de reproducere, atunci când capturile pot avea un impact mai mare asupra limitării populației. Exemplarele capturate vor fi ulterior eliminate prin incinerare.
„De când a ajuns în Mediterană, a venit ca să rămână. Întrebarea este cum îi vom limita populația”, a mai spus acesta, subliniind că intervențiile vor viza în special perioadele de reproducere, când capturile vor fi intensificate, iar exemplarele vor fi ulterior eliminate prin incinerare.