Poliția Bacău: 1.377 sancțiuni și 89 permise reținute în acțiunea de verificare a trecerilor pentru pietoni

Polițiștii din județul Bacău au aplicat 1.377 de sancțiuni contravenționale și au reținut 89 de permise de conducere între 2 și 8 noiembrie 2026, în cadrul acțiunilor pentru prevenirea accidentelor la trecerile pentru pietoni.
Acțiunile derulate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău au vizat verificarea respectării normelor de circulație atât de către șoferi, cât și de către pietoni, cu accent pe neacordarea priorității la trecerile pentru pietoni.
Din totalul celor 1.377 de sancțiuni aplicate în această perioadă, 362 au fost destinate abaterilor comise de pietoni. Bilanțul comunicat de IPJ Bacău include și reținerea a 89 de permise de conducere, precum și retragerea a 71 de certificate de înmatriculare.
Măsuri de prevenție și recomandări
Polițiștii subliniază că traversarea prin locuri nepermise, lipsa asigurării înainte de intrarea pe carosabil, neacordarea priorității și neatenția în trafic reprezintă factori de risc major pentru producerea accidentelor grave.
Cetățenilor li se recomandă să traverseze exclusiv prin locurile amenajate și semnalizate, să respecte semafoarele și indicațiile polițiștilor, precum și să evite utilizarea telefonului mobil sau a căștilor audio în timpul traversării. Noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă, pietonii sunt sfătuiți să poarte elemente reflectorizante.
Conducătorii auto au obligația de a reduce viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni și de a acorda prioritate în condițiile prevăzute de lege.