Poliția Bacău: 1.377 sancțiuni și 89 permise reținute în acțiunea de verificare a trecerilor pentru pietoni

Publicat 11 nov. 2026, 13:25 Sursă Bacău.net

Polițiștii din județul Bacău au aplicat 1.377 de sancțiuni contravenționale și au reținut 89 de permise de conducere între 2 și 8 noiembrie 2026, în cadrul acțiunilor pentru prevenirea accidentelor la trecerile pentru pietoni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politia bacau