SNPC devine principalul sindicat din Poșta Română, după ce instanța i-a confirmat reprezentativitatea

Raportul de forțe sindicale din Compania Națională Poșta Română se schimbă, după ce Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC) a obținut confirmarea definitivă a statutului de organizație reprezentativă la nivelul companiei.
Decizia instanței, definitivă
Tribunalul București – Secția a V-a Civilă a respins, ca nefondat, apelul prin care era contestată reprezentativitatea SNPC, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, în dosarul cu numărul 12223/4/2026. Soluția a fost pronunțată în ședința din 26 august 2026 și nu mai poate fi atacată.
Contestația aparținea Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), care avea calitatea de apelant în acest dosar, în timp ce SNPC a figurat ca intimat.
În urma acestei hotărâri, SNPC devine cel mai mare sindicat reprezentativ al angajaților din Poșta Română, depășind ca influență structurile sindicale care dominau, până acum, negocierile din companie. Organizația are, în prezent, peste 8.000 de membri.
Ce urmează: negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă
Clarificarea raportului de reprezentativitate deschide, practic, calea către un obiectiv mult mai important pentru angajați: încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă (CCM). Compania se află de peste un an fără un astfel de contract în vigoare, după expirarea celui anterior, iar cei peste 20.000 de salariați ai Poștei Române nu mai beneficiază, de atunci, de garanțiile pe care le oferea un CCM activ.
Angajații așteaptă ca negocierile pentru noul contract să vizeze, în principal, nivelul salarial, condițiile de muncă și măsurile de protecție a locurilor de muncă.
Presiune suplimentară pentru conducerea SNPC
Confirmarea juridică a reprezentativității schimbă și miza pentru conducerea SNPC: sindicatul va trebui să transforme sprijinul primit din partea salariaților în rezultate concrete la masa negocierilor. Practic, presiunea se mută acum către partenerii sociali implicați în procesul de negociere a viitorului Contract Colectiv de Muncă, într-un moment în care angajații companiei așteaptă, de mai bine de un an, un cadru contractual clar care să le reglementeze drepturile.