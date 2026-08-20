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Alertă ANSVSA la Lidl. Un produs, retras din magazine din cauza bacteriei care poate provoca afecțiuni gastrointestinale

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 20 aug. 2026, 11:18

ANSVSA a anunțat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică Milbona, vândut în magazinele Lidl. Măsura a fost luată după depistarea bacteriei Bacillus cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a informat că Lidl a inițiat retragerea de la vânzare a produsului „Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată”, în ambalaj de 200 grame.

Budincă proteică Milbona, retrasă din Lidl

Produsul este fabricat și furnizat de Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, iar lotul vizat are termenul de valabilitate 14.09.2026.

Retragerea a fost decisă după identificarea prezenței bacteriei Bacillus cereus. Potrivit ANSVSA, aceasta poate cauza tulburări și afecțiuni gastrointestinale.

Budinca poate fi returnată fără bon fiscal

Consumatorii care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume. Budinca poate fi returnată în orice magazin Lidl, iar contravaloarea va fi restituită inclusiv fără prezentarea bonului fiscal.

Pentru informații suplimentare, clienții pot contacta serviciul de asistență Lidl la numărul 0800.896.622 sau prin e-mail, la adresa [email protected].

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