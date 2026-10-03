Scandal în centrul Bacăului. Bărbat agresiv, imobilizat de jandarmi după ce a amenințat trecătorii

Scandal în centrul Bacăului. Un bărbat agresiv a amenințat trecătorii și a lovit cu pumnii în ușa unei farmacii. Jandarmii l-au imobilizat.
Intervenție a jandarmilor în centrul municipiului Bacău, după ce un bărbat a provocat un scandal și a amenințat persoanele aflate în zonă. Incidentul a avut loc pe strada Nicolae Bălcescu, iar echipajul solicitat prin 112 l-a imobilizat pe bărbat pentru a preveni escaladarea situației.
Incidentul s-a produs în seara zilei de 2 octombrie 2026, în jurul orei 19:30, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Bacău.
Un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat că un bărbat provoacă scandal și îi amenință pe trecătorii aflați în zonă. Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău s-a deplasat imediat la fața locului.
Bărbatul era agresiv și lovea în ușa unei farmacii
La sosirea jandarmilor, bărbatul manifesta un comportament agresiv. Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Bacău, acesta lovea cu pumnii în ușa unei farmacii și amenința persoanele aflate în apropiere.
Pentru ca situația să nu degenereze și pentru protejarea trecătorilor, jandarmii au intervenit și l-au imobilizat pe bărbat.
Intervenția s-a încheiat fără ca situația să escaladeze, iar bărbatul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor legale în vigoare.
Intervenție după un apel la 112
Incidentul din centrul Bacăului a necesitat intervenția forțelor de ordine după sesizarea făcută prin numărul unic de urgență 112.
Jandarmeria Bacău le reamintește cetățenilor că, atunci când sunt martorii unor situații care pot pune în pericol siguranța persoanelor sau ordinea publică, pot solicita sprijinul autorităților prin apelarea numărului 112.
Scandal în centrul Bacăului, oprit de jandarmi
Intervenția de pe strada Nicolae Bălcescu a avut ca principal obiectiv protejarea persoanelor aflate în zonă și restabilirea ordinii publice.
Bărbatul care provoca scandal și amenința trecătorii a fost imobilizat de jandarmi și ulterior sancționat contravențional.
Autoritățile recomandă cetățenilor să solicite sprijinul forțelor de ordine atunci când asistă la situații care pot reprezenta un pericol pentru persoane sau pentru ordinea publică.