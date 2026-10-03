Avarie majoră la conducta de apă din Bacău. Mai multe cartiere, afectate de lipsa apei potabile

Avarie majoră pe conducta Valea Uzului – Bacău. Aproximativ 70% din municipiu este afectat, iar CRAB intervine pentru remedierea defecțiunii.
O avarie majoră produsă pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacău afectează alimentarea cu apă potabilă în mare parte din municipiul Bacău. Echipele Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) intervin pentru identificarea și remedierea defecțiunii.
Potrivit informațiilor disponibile, avaria a fost localizată pe tronsonul dintre MHC Stejaru și Stația de Tratare Barați. Din cauza defecțiunii și a presiunii scăzute din rețea, furnizarea apei este afectată în aproximativ 70% din municipiul Bacău.
Avarie la conducta Valea Uzului – Bacău
În cursul zilei de 3 octombrie 2026, echipele CRAB au intervenit pentru localizarea exactă a avariei și pentru evaluarea stării conductei. Lucrările presupun decopertarea conductei și stabilirea intervenției necesare pentru remedierea defecțiunii.
Furnizarea apei potabile a fost realizată temporar după un program restrâns, între orele 07:00 și 10:00. În unele blocuri, presiunea redusă poate determina lipsa apei la etajele superioare.
Ce cartiere din Bacău nu sunt afectate
Nu sunt afectate de această întrerupere zonele municipiului Bacău alimentate direct din Stația de Pompare Gherăiești. Printre acestea se numără cartierele Gherăiești, ANL Gherăiești, Șerbănești și Izvoare, precum și anumite porțiuni din zona Ștefan cel Mare și Milcov.
Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să își asigure o rezervă de apă potabilă până la remedierea avariei și reluarea alimentării în condiții normale.
Când va fi reluată alimentarea cu apă în Bacău
La momentul intervenției, durata exactă a lucrărilor nu era încă stabilită. Echipele operatorului local evaluează amploarea avariei și lucrările necesare pentru remedierea conductei.
CRAB operează serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Bacău, iar dispeceratul apă-canal funcționează permanent pentru sesizări privind avarii și problemele din rețea.