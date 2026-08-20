Economie· 2 min citire

Un nou val de scumpiri la alimente, din această toamnă. Seceta și costurile mari la energie pun presiune pe prețurile de la raft

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 20 aug. 2026, 11:20

Prețurile alimentelor ar putea crește din nou începând din această toamnă, după ce seceta a afectat culturile agricole, în special porumbul și floarea-soarelui. Costurile mai mari pentru combustibil, energie și îngrășăminte pun o presiune suplimentară asupra fermierilor și s-ar putea regăsi, în cele din urmă, în prețurile de la raft. Cele mai importante scumpiri sunt așteptate la cereale, fructe, legume și produse lactate.

Seceta afectează culturile de vară

România are o situație agricolă mai bună decât multe alte țări europene, iar culturile de grâu au avut perspective favorabile. Seceta a început însă să afecteze culturile de vară, cele mai expuse fiind porumbul și floarea-soarelui. Pierderile din agricultură, împreună cu scumpirea resurselor necesare producției, ar putea duce la noi creșteri de prețuri în lunile următoare.

Primele efecte ar putea fi observate la fructe și legume, produse care depind direct de recoltă și de condițiile meteorologice. Ulterior, scumpirile s-ar putea extinde la pâine, paste, ulei, lactate și alte alimente procesate. Costurile suplimentare suportate de fermieri și producători ar urma să fie transferate treptat către consumatori.

O recoltă bună nu garantează prețuri mai mici

România se numără printre marii producători de cereale din Uniunea Europeană, însă prețurile de pe piața internă sunt influențate de evoluțiile europene și de exporturi. Din acest motiv, chiar și o recoltă bună obținută în țară nu garantează automat că alimentele vor fi mai ieftine. Prețurile cerealelor pot continua să crească dacă piața europeană și costurile de producție mențin presiunea asupra producătorilor.

Alimentele au deja prețuri ridicate în România, iar o nouă creștere a cheltuielilor de producție ar putea ajunge rapid la raft. Efectele ar urma să se vadă începând din toamnă și să se extindă în lunile următoare. Amploarea scumpirilor va depinde de evoluția secetei, de recoltele agricole și de costurile cu energia, combustibilul și îngrășămintele.

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