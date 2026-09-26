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Sport· 1 min citire
Bacăul amenajează un teren de baschet pe acoperișul unei parcări
FOTO: Pixabay.com
Parcarea de pe strada 9 Mai va avea funcțiuni multiple, cu teren sportiv, loc de joacă și spații pentru relaxare.
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