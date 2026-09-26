Sport· 1 min citire

Bacăul amenajează un teren de baschet pe acoperișul unei parcări

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Bacau ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 08:40

Parcarea de pe strada 9 Mai va avea funcțiuni multiple, cu teren sportiv, loc de joacă și spații pentru relaxare.

Investiția de pe strada 9 Mai din municipiul Bacău se apropie de final, iar proiectul include o soluție neobișnuită pentru oraș: amenajarea unui teren de baschet pe acoperișul unei parcări.

Potrivit informațiilor prezentate de administrația locală, parcarea va avea un caracter multifuncțional. Pe lângă spațiile destinate autoturismelor și motocicletelor, proiectul prevede un teren sportiv, un loc de joacă pentru copii și zone de relaxare.

Parcare transformată în spațiu multifuncțional

Primarul municipiului Bacău a anunțat că lucrările se apropie de final, însă pentru deschiderea obiectivului mai sunt necesare intervenții la infrastructura rutieră din jur. Urmează asfaltarea celor două străzi care vor asigura accesul către parcare.

Investiția combină funcțiunea practică a unei parcări cu facilități pentru petrecerea timpului liber și sport. Amplasamentul este situat într-o zonă centrală a municipiului și este gândit să ofere mai multe tipuri de utilizare comunității.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

teren baschet bacau

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe